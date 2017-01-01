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В Пакистане 13 человек погибли при обрушении крыши склада

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В момент обрушения на складе находилось около 80 рабочих. Спасатели еще разбирают завалы. Не исключено, что количество жертв вырастет.
Последствия обрушения крыши на складе в городе Рохри
Последствия обрушения крыши на складе в городе Рохри
DawnNewsTV

Не менее 13 человек погибли в результате обрушения крыши склада в городе Рохри провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщает DawnNewsTV со ссылкой на местные власти в четверг, 29 марта.

Среди погибших шесть женщин и двое детей. Также более 10 человек получили травмы.

Отмечается, что склад находится на территории сельскохозяйственного рынка. В момент обрушения в нем находилось около 80 рабочих. Спасатели еще разбирают завалы. Не исключено, что количество жертв вырастет.

По предварительным данным, к обрушению привел взрыв в печи, расположенной внутри склада. При этом на его крыше находилось множество мешков, под тяжестью которых она рухнула.

Ранее в Индии обрушился жилой дом в городе Бангалор. Тогда погибли шесть человек.

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Теги: Пакистан, жертвы, склад, обрушение, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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