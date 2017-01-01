В МИД Великобритании дело Скрипаля сравнили с романом Достоевского

Борис Джонсон провел параллель между действиями РФ и произведением классика.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что дело экс-разведчика Сергея Скрипаля, отравленнгого в Солсбери, похоже на роман Федора Достоевского Преступление и наказание.

Соответствующая речь министра опубликована на сайте МИД Великобритании.

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“Это, скорее, похоже на начало Преступления и наказания в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают“, - сказал Джонсон.

Напомним, что 27 стран в знак солидарности с Великобританией выслало российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Украина приняла решение о выдворении послов агрессора 26 марта, 29 марта стало известно, что они покинули страну.

Ранее, 21 марта, в МИД Великобритании Путина сравнили с Гитлером. Джонсон счел, что президент РФ использует мундиаль-2018 для улучшения имиджа России так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду – 1936 в Берлине.