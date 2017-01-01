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Трамп показал строительство стены на границе с Мексикой

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Он также заявил о проведении брифинга на счет строительства южной пограничной стены.
Трамп долго обещал начать строительство
Трамп долго обещал начать строительство
facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп показал фото строительства стены та границе с Мексикой. Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.

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Он также заявил о проведении брифинга на счет строительства южной пограничной стены.

“Большой брифинг сегодня днем о начале строительства нашей южной пограничной стены!“ - написал он. 

Вокруг стены идут напряженные дебаты
Вокруг стены идут напряженные дебаты
facebook.com/DonaldTrump

Напомним, 28 февраля суд Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации президента США Дональда Трампа о запрете строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее, 25 февраля, Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложили планы о первом визите мексиканского лидера в Белый дом после ссоры по телефону из-за стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, Трамп, стена, граница, Мексика
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