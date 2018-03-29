Президент Эстонии подарила королеве Британии баночку необычного меда

Розовый мед был собран из улья, который находится посреди сада роз во дворе президентского дворца в Таллине. Глава Эстонии заявила, что считает Великобританию ближайшим союзником.

В среду, 28 марта, королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает пресс-служба эстонского президента.

Во время встречи глава Эстонии подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.

На встрече также были затронуты совместная история и добрые отношения Эстонии и Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство было убежденным сторонником эстонской государственности, несмотря на советскую оккупацию, и они являются нашими ближайшими союзниками и сегодня", - сказал президент Кальюлайд после встречи.

Ранее сообщалось, что Елизавета II арендовала земучасток в центре Киева.

Напомним. 6 февраля Елизавета II отметила "сапфировый юбилей" - 65 лет на троне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet