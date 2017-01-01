Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в апреле

Рабочие группы Северной и Южной Кореи договорились продолжить обсуждение деталей предстоящего саммита в среду на следующей неделе.

Встреча президента Южной Кореи и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланирована на 27 апреля 2018 года. Об этом было объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг, 29 марта, сообщает Интерфакс.

"Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворце мира в деревне Панмунджом на южной части от границы", – говорится сообщении.

Переговоры рабочих групп обеих сторон состоялись в четверг. Они договорились продолжить обсуждение деталей предстоящего саммита в среду следующей недели, чтобы согласовать вопросы, связанные с протоколом встречи и обеспечением безопасности.

Напомним, на днях состоялась встреча лидера КНДР с китайским главой Си Цзиньпином. Секретный визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта.

Также Япония направила Северной Корее предложение о проведении двухстороннего саммита.

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