Захарова возмутилась невыдачей виз США российским спортсменам

В начале апреля сборная России по вольной борьбе должна была участвовать в Кубке мира в США.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение отказом посольства США в Москве организовать собеседование для получения виз сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщает Meduza.

Захарова утверждает, что США грубо нарушили обязательства организатора соревнований и открыто дискриминируя одну из команд. В начале апреля спортсмены намеревались отправиться на Кубок мира в США.

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“Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип О спорт, ты - мир. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов… Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно“, - заявила она.

Захарова добавила, что американская сторона якобы дотянув до последнего момента только сейчас ответила, что всему виной нехватка консульского персонала.

Напомним, 27 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет терпеть хамство западных государств и даст ответ на высылку дипломатов.