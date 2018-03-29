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Захарова возмутилась невыдачей виз США российским спортсменам

Комментариев: 6
В начале апреля сборная России по вольной борьбе должна была участвовать в Кубке мира в США.
Захарова считает, что США намеренно травит команду РФ
Захарова считает, что США намеренно травит команду РФ
sputniknews.lt

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение отказом посольства США в Москве организовать собеседование для получения виз сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщает Meduza.

Захарова утверждает, что США грубо нарушили обязательства организатора соревнований и открыто дискриминируя одну из команд. В начале апреля спортсмены намеревались отправиться на Кубок мира в США.

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“Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип О спорт, ты - мир. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов… Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно“, - заявила она.

Захарова добавила, что американская сторона якобы дотянув до последнего момента только сейчас ответила, что всему виной нехватка консульского персонала.

Напомним, 27 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет терпеть хамство западных государств и даст ответ на высылку дипломатов.

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Теги: Россия, МИД РФ, Захарова, США, визы, борцы
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Комментариев (6)
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Глод    29.03.2018, 11:25
Оценка:  -1
Глод
Не спортсменам а "Атлетам из России".
Woodbrother    29.03.2018, 11:16
Оценка:  +2
Woodbrother
Нет на россии никаких спортсменов. Есть одни только мельдонийцы. Правильно , что им визы не дали .
Колишній-східняк    29.03.2018, 10:47
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Засунь своё возмущение в одно место.
Глод    29.03.2018, 10:44
Оценка:  +10
Глод
Сами же выслали консульский персонал, а теперь недовольны.
PereZX    29.03.2018, 10:26
Оценка:  +11
PereZX
Зато российские борцы теперь могут поехать в Луганск или в Донецк, побороться с чеченскими борцами.
Раньше ведь туда россиян Украина никогда не пускала?
Валентин_64    29.03.2018, 10:25
Оценка:  +10
Валентин_64
"американская сторона ... ответила, что всему виной нехватка консульского персонала" )
Зачетный троллинг, в стиле "в очередь, с#кины дети!" ))
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