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Франция требует от РФ выполнять международное право

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В Министерстве иностранных дел Франции выразили удивление тем количеством нарушений международного законодательства, которое позволяет себе Россия.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Россией нужно вести открытый недвусмысленный и требовательный диалог. Такое заявление он сделал в эфире французской радиостанции, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия должна придерживаться международного закона.

"Мы хотим иметь с Москвой открытый диалог, недвусмысленный диалог, требовательный диалог. И мы требуем от Москвы уважать международное право", - сказал Ле Дриан.

Ле Дриан отметил, что его удивляет, что Россия в XXI веке регулярно пытается отступить от международного права.

"Поэтому необходимо иметь открытый диалог с Москвой, мы хотим его поддерживать. Но это очень требовательный диалог", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию – страной-агрессором, а Украину - страной, которая толкнулась с агрессией. По его словам, "никакой двузначности здесь нет".

Как сообщалось, синхронно объявить о высылке российских дипломатов предложил президент Франции Эммануэлю Макрону. 

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Теги: Россия, законы, Франция, Дипломатия, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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s.muzika    29.03.2018, 11:22
Оценка:  0
s.muzika
Право народов на самоопределение - один из основных принципов международного права.
Существует определённое противоречие между правом народов на самоопределение и принципом территориальной целостности.
Неспособность сторон найти мирное решение такого противоречия приводит к усугублению национальных
s.muzika    29.03.2018, 11:23
Оценка:  0
s.muzika
конфликтов, зачастую перерастающих в военное противостояние.
Главный аргумент власти утверждение о приоритете принципа территориальной целостности по отношению к праву на национальное самоопределение. Каталония.
WTF2wtf    29.03.2018, 12:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Предлагаете разрешить проведение референдумов о независимости в Чечне, в Дагестане, в Калининграде, на Курилах, на Сахалине?
Так вслед за ними и многие другие захотят.
AloneInNight    29.03.2018, 11:10
Оценка:  +2
AloneInNight
Россия и международное право?????
Это сарказм????
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