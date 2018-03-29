Франция требует от РФ выполнять международное право
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Россией нужно вести открытый недвусмысленный и требовательный диалог. Такое заявление он сделал в эфире французской радиостанции, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия должна придерживаться международного закона.
"Мы хотим иметь с Москвой открытый диалог, недвусмысленный диалог, требовательный диалог. И мы требуем от Москвы уважать международное право", - сказал Ле Дриан.
Ле Дриан отметил, что его удивляет, что Россия в XXI веке регулярно пытается отступить от международного права.
"Поэтому необходимо иметь открытый диалог с Москвой, мы хотим его поддерживать. Но это очень требовательный диалог", - подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию – страной-агрессором, а Украину - страной, которая толкнулась с агрессией. По его словам, "никакой двузначности здесь нет".
Как сообщалось, синхронно объявить о высылке российских дипломатов предложил президент Франции Эммануэлю Макрону.
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Существует определённое противоречие между правом народов на самоопределение и принципом территориальной целостности.
Неспособность сторон найти мирное решение такого противоречия приводит к усугублению национальных
Главный аргумент власти утверждение о приоритете принципа территориальной целостности по отношению к праву на национальное самоопределение. Каталония.
Так вслед за ними и многие другие захотят.
Это сарказм????