Франция требует от РФ выполнять международное право

В Министерстве иностранных дел Франции выразили удивление тем количеством нарушений международного законодательства, которое позволяет себе Россия.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Россией нужно вести открытый недвусмысленный и требовательный диалог. Такое заявление он сделал в эфире французской радиостанции, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия должна придерживаться международного закона.

"Мы хотим иметь с Москвой открытый диалог, недвусмысленный диалог, требовательный диалог. И мы требуем от Москвы уважать международное право", - сказал Ле Дриан.

Ле Дриан отметил, что его удивляет, что Россия в XXI веке регулярно пытается отступить от международного права.

"Поэтому необходимо иметь открытый диалог с Москвой, мы хотим его поддерживать. Но это очень требовательный диалог", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию – страной-агрессором, а Украину - страной, которая толкнулась с агрессией. По его словам, "никакой двузначности здесь нет".

Как сообщалось, синхронно объявить о высылке российских дипломатов предложил президент Франции Эммануэлю Макрону.

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