В Британии насчитали 24 "нелепых выдумки" России по делу Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что в Европе все уверены по поводу виновного в отравлении. Вопрос только в том, признается ли он или его поймают.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с романом российского писателя Федора Достоевского Преступление и наказание. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 29 марта, заявлении главы британского внешнеполитического ведомства.

"В последние дни нам говорили, что Сергей Скрипаль передозировался, что он попытался покончить с собой, и предположительно пытался забрать с собой свою дочь, что покушение на его убийство было местью за предполагаемое отравление Великобританией Ивана Грозного или что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира. На самом деле министерство иностранных дел насчитало уже 24 таких нелепых выдумки - и поэтому я рад, что 27 стран встали, чтобы сказать, что они больше не будут глотать эту чушь", - заявил глава британского МИДа.

"Это скорее похоже на начало Преступления и наказания в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного - и вопрос только в том, признается ли он или его поймают", - добавил Джонсон.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон сравнил Путина с Гитлером.

Перед этим Джонсон заявлял, что Путин мог лично приказать применить химоружие в Британии.

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