Сербия проводит военные учения вблизи Косово

На антитеррористических учениях под названием Sadejstvo 2018 будет присутствовать государственное и военное руководство. В них примут участие артиллерия, пехота и авиация Сербии, сообщили в Минобороны страны.

В Сербии заявили о начале в четверг, 29 марта, военных учений Sadejstvo 2018 близ границы с непризнанным Косово. Так власти страны объяснили появление своих самолетов на границе с этой "республикой", передает Rts.rs.

В частности, в Министерстве обороны Сербии сообщили, что начинают военные учения на полигоне Пасулянска Ливада, что находится неподалеку от территории Косово.

"Эти учения называются Sadejstvo 2018, на которых будет присутствовать государственное и военное руководство. В антитеррористических учениях примут участие артиллерия, пехота и наша авиация", - анонсировали в Минобороны.

Отмечается, что из-за сообщения о полете сербских военных самолетов, который зафиксировали в муниципалитете Прешево (Косово), Международная миротворческая миссия в Косово под руководством НАТО (KFOR) заявила, что проведет соответствующую проверку. В миссии заверили, что следят за ситуацией и призвали всех жителей региона оставаться спокойными, поскольку "нет угрозы".

Напомним, накануне несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы назвали появление самолетов сербской провокацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet