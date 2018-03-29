Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр

Комментариев: 1
Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. В помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.
В Санкт-Петербурге загорелся Дом ленинградской торговли
В Санкт-Петербурге загорелся Дом ленинградской торговли
vk.com/spb_today

В центре Санкт-Петербурга в четверг, 29 марта, произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре Дом ленинградской торговли, сообщает Российская газета.

На месте работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.

Отмечается, что огонь охватил отдел одежды. Возгорание произошло на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

Посетители и персонал торгового центра - всего 60 человек - были эвакуированы на улицу.

Читай также: Родственники погибших в Кемерово пожаловались в прокуратуру на МВД и МЧС

Пострадавших, по сообщениям спасателей, нет. Сейчас в здании продолжают работать пожарные, подробности произошедшего уточняются.

 

Читай также: В РФ горел автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

Накануне в Санкт-Петербурге горел автоцентр. Очевидцы отметили, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Санкт-Петербург, пожар, ТРЦ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Orzy    29.03.2018, 12:16
Оценка:  +1
Orzy
огненный ад приходит на кацапскую землю.
SANDMAN    29.03.2018, 12:15
Оценка:  +2
SANDMAN
Хорошая тенденция
BizzON1979    29.03.2018, 12:12
Оценка:  +2
BizzON1979
Это Карма за Донбас и Крым...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь