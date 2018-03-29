В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр

Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. В помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

В центре Санкт-Петербурга в четверг, 29 марта, произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре Дом ленинградской торговли, сообщает Российская газета.

На месте работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.

Отмечается, что огонь охватил отдел одежды. Возгорание произошло на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

Посетители и персонал торгового центра - всего 60 человек - были эвакуированы на улицу.

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Пострадавших, по сообщениям спасателей, нет. Сейчас в здании продолжают работать пожарные, подробности произошедшего уточняются.

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Накануне в Санкт-Петербурге горел автоцентр. Очевидцы отметили, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека.