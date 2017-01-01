Посол США в РФ допустил возможность ареста российских активов

У США и России не будет нормальных отношений, пока страны не смогут конструктивно решить некоторые проблемы, заявил посол Джон Хантсман.

Американский посол в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом дипломат сказал в эфире телеканала РБК в четверг, 29 марта.

"Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения… Но, конечно, это возможно", – сказал посол, отвечая на вопрос о возможном аресте активов России.

Хантсман добавил, что решение Вашингтона выслать российских дипломатов было основано "на очень серьезных доказательствах", а информация Великобритании была очень убедительной.

"Я боюсь, что у нас (США и России – ред.) не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят", – резюмировал посол.

Ранее в Госдепе заявили, что США готовы платить большую цену, адекватно реагируя на угрозу России.

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