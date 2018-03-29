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В работе Telegram глобальный сбой по всему миру

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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 29 марта. Программа не работает в более чем 10 странах .
Сбой в работе Telegram 29 марта
Сбой в работе Telegram 29 марта
 
Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.
 
Трудности с входом и отправлениями сообщений в Телеграме наблюдаются в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане.
 
Нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других. 
Сбой в работе Telegram 29.03.2018 (фото: Korrespondent.net)
 

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Около 57% пользователей Телеграма не могут подключится к мессенджеру, чуть больше 40% сообщают о невозможности отправить сообщения. 
 
Telegram не работает 29.03.2018 (фото: Korrespondent.net)
 
Официальных заявлений от компании о причинах сбоя пока нет.
 
Обновление

Создатель Telegram Павел Дуров объяснил причины масштабного сбоя.  Проблемы в работе Telegram начались из-за отключения электричества в серверном кластере.

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“Работаем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда сотрудники центра обработки данных приведут энергетическое оборудование в порядок“, — написал он в Twitter.

 
Напомним, Роскомнадзор угрожает заблокировать Telegram на территории России, если Дуров не предоставит ФСБ  ключи шифрования.

 

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Теги: Telegram, мессенджер, сбой, интернет
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