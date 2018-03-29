В работе Telegram глобальный сбой по всему миру

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 29 марта. Программа не работает в более чем 10 странах .

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.

Трудности с входом и отправлениями сообщений в Телеграме наблюдаются в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане.

Нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.

Сбой в работе Telegram 29.03.2018 (фото: Korrespondent.net)

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Telegram не работает 29.03.2018 (фото: Korrespondent.net)

Официальных заявлений от компании о причинах сбоя пока нет.

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