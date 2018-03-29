В работе Telegram глобальный сбой по всему миру
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 29 марта. Программа не работает в более чем 10 странах .
Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.
Трудности с входом и отправлениями сообщений в Телеграме наблюдаются в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане.
Нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.
Сбой в работе Telegram 29.03.2018 (фото: Korrespondent.net)
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Telegram не работает 29.03.2018 (фото: Korrespondent.net)
Официальных заявлений от компании о причинах сбоя пока нет.
Обновление
Создатель Telegram Павел Дуров объяснил причины масштабного сбоя. Проблемы в работе Telegram начались из-за отключения электричества в серверном кластере.
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“Работаем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда сотрудники центра обработки данных приведут энергетическое оборудование в порядок“, — написал он в Twitter.
Напомним, Роскомнадзор угрожает заблокировать Telegram на территории России, если Дуров не предоставит ФСБ ключи шифрования.
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