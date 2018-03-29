В Казани из торгового центра эвакуировали 170 человек – СМИ

Причиной чрезвычайной ситуации стало короткое замыкание в серверной торгового центра Сити-Молл, из-за которого произошло возгорание.

Экстренные службы эвакуировали около 170 людей из ТРЦ vzglyad.az

В четверг, 29 марта, около 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана.

"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются.

Как сообщалось, в этот же день в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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