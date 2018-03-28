Манафорта и Флинна могут помиловать

Факт консультаций юристов Трампа с адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их беспокоит, что Манафорт и Флинн могут сказать следствию.

Бывший ведущий адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд предполагал, что глава Белого дома может помиловать экс-советника Майкла Флинна и бывшего главу своего избирательного штаба Пола Манафорта.

Как сообщает The New York Times, Флинн и Манафорт фигурируют в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучает возможные связи Трампа и его окружения с РФ.

Три анонимных источника, причастных к делу, заявили, что Дауд говорил о помиловании с адвокатами Манафорта – Реджиналдом Брауном, и Флинна – Робертом Келнером.

Дауд отказался подробнее прокомментировать информацию и отрицает, что поднимал этот вопрос.

NYT пишет, что факт консультаций юристов Трампа с адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их беспокоит, что Манафорт и Флинн могут сказать следствию, если им пообещают смягчить приговор в обмен на дополнительные сведения.

Газета не исключает, что это также могут квалифицировать как препятствование следствию.

Напомним, Манафорту грозит до 305 лет заключения, если его признают виновным по всем пунктам.

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