Пожар в Кемерово: двери в кинозале запер один из зрителей

Мужчина якобы закрыл двери во время пожара, заложил щели и надеялся дождаться спасателей, утверждает родственник погибших.

Во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, один из зрителей запер двери кинозала с детьми в надежде спастись от дыма и возгорания до прихода спасателей.

Об этом сообщил житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре троих детей, жену и сестру.

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В своем видеообращении Востриков сообщает, что видел записи с камер наблюдения и на кадрах видно, что изначально двери во все кинозалы были открыты и люди могли их покинуть.

“Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками... Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли“, - рассказал он, добавив, что мужчина, который закрыл дверь, в итоге выжил.

Еще одна из пострадавших, которая находилась в кинозале с семьей Вострикова, также заявила, что при пожаре мужчины сами заперли двери.

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“В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», - написала она в Instagram.

Попытку покинуть кинозал предприняли, только когда дети начали терять сознание, сообщает женщина. В результате некоторым удалось выбраться, выбив дверь запасного выхода, но большинство людей так и остались в кинозале, поскольку потеряли сознание.

Напомним, 28 марта специалисты пожарной лаборатории МЧС объявили о предварительных результатах экспертизы. Ранее, была опубликована переписка сотрудников из закрытого чата сгоревшего ТРЦ Зимняя Вишня.