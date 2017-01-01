На румынской АЭС произошла авария

В государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica, комментируя происшествие, подчеркнули, что неисправность возникла в технологической электросистеме, а не в атомной.

Второй энергоблок румынской АЭС Чернаводэ автоматически отключился от национальных энергосетей mediafax.ro

В румынском городе Чернаводе произошла авария на атомной электростанции - второй реактор отключился от национальной энергетической системы (SEN). Об этом сообщает агентство Mediafax. Инцидент произошел утром в четверг, 29 марта.

В государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica, комментируя происшествие, подчеркнули, что неисправность возникла в технологической электросистеме, а не в атомной. Отмечается, что сработала система защиты и инцидент не повлияет на ядерную безопасность.

"Автоматическое отключение реактора и восстановление технологической электросистемы не оказывают негативного влияния на персонал, население и окружающую среду", - заявляют в компании.

Ранее на Запорожской АЭС произошла разгрузка энергоблока.

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