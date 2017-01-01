Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На румынской АЭС произошла авария

Комментариев: 0
В государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica, комментируя происшествие, подчеркнули, что неисправность возникла в технологической электросистеме, а не в атомной.
Второй энергоблок румынской АЭС Чернаводэ автоматически отключился от национальных энергосетей
Второй энергоблок румынской АЭС Чернаводэ автоматически отключился от национальных энергосетей
mediafax.ro

В румынском городе Чернаводе произошла авария на атомной электростанции - второй реактор отключился от национальной энергетической системы (SEN). Об этом сообщает агентство Mediafax. Инцидент произошел утром в четверг, 29 марта.

В государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica, комментируя происшествие, подчеркнули, что неисправность возникла в технологической электросистеме, а не в атомной. Отмечается, что сработала система защиты и инцидент не повлияет на ядерную безопасность.

"Автоматическое отключение реактора и восстановление технологической электросистемы не оказывают негативного влияния на персонал, население и окружающую среду", - заявляют в компании.

Ранее на Запорожской АЭС произошла разгрузка энергоблока.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: энергетика, Румыния, АЭС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь