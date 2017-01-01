В Британии начал курсировать первый беспилотный поезд

Первый беспилотный поезд начал курсировать в Великобритании между городами Питерборо и Хоршем. Конструкторы уверены, что автоматизация сэкономит пассажирам время.

В Британии теперь курсирует беспилотный поезд

В Великобритании начал работать первый беспилотный поезд. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, беспилотный состав будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем.

Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.

Автоматизация железнодорожного движения, как считают конструкторы, в перспективе может помочь пассажирам экономить время, а также снизит вероятность человеческой ошибки.

Но при этом в кабине машиниста обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.

Перед тем как запустить проект, разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев.

По данным издания, работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).

Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.

Напомним, в Пекине проходит тестирование нового сверхдлинного пассажирского поезда.

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