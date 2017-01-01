Грузия решила выслать российского дипломата

МИД Грузии в знак солидарности Великобритании отсылает российского дипломата. Решение принято в контексте отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Министерство иностранных дел Грузии приняло решение выслать сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Грузии.

"Министерство выражает солидарность с Соединенным королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", - сказано в сообщении.

В министерстве также осуждают использование химического оружия.

"Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей. Это является серьезной проблемой для общей безопасности", - отметили в ведомстве.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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