В Риге начался крупный пожар, огонь быстро распространяется
Шесть пожарных машин и 29 человек личного состава пытаются потушить загоревшуюся сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.
Масштабный пожар начался в районе Румбула в Риге, в четверг, 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию государственной пожарно-спасательной службы Латвии.
Отмечается, что причиной пожара стало возгорание прошлогодней травы.
"На месте работают 29 пожарных, шесть пожарных машин. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется", - сообщили в ведомстве.
ГПСС призывает задуматься о последствиях поджигания старника - выгорают большие площади и наносится огромный ущерб природе, гибнут люди.
Ранее загорание сухой травы стало причиной масштабного пожара на Николаевщине.
Также гектары сухой травы горели в Киеве.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент