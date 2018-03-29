В Риге начался крупный пожар, огонь быстро распространяется

Шесть пожарных машин и 29 человек личного состава пытаются потушить загоревшуюся сухую траву. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

Масштабный пожар начался в районе Румбула в Риге, в четверг, 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию государственной пожарно-спасательной службы Латвии.

Отмечается, что причиной пожара стало возгорание прошлогодней травы.

"На месте работают 29 пожарных, шесть пожарных машин. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется", - сообщили в ведомстве.

ГПСС призывает задуматься о последствиях поджигания старника - выгорают большие площади и наносится огромный ущерб природе, гибнут люди.

Ранее загорание сухой травы стало причиной масштабного пожара на Николаевщине.

Также гектары сухой травы горели в Киеве.

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