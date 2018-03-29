Пожар в Кемерово: Следком нашел трех живых из списка пропавших
В Следственном комитете РФ сообщили, что нашли живыми троих человек из списка пропавших безвести в кемеровском пожаре.
Об этом сообщает РИА Новости.
Следком проверил проверил 67 заявлений, 64 из них подтвердились.
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Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов заявил, что инициативная группа граждан передала заявления о 78 пропавших. Он добавил, что проверкой занимаются еще и власти Кемеровской области.
Чернов отметил, что данные о 78 пропавших могут оказаться дезинформацией и если она не подтвердится, людей привлекут к ответственности.
Напомним, 28 марта родственники погибших заявили, что во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, один из зрителей запер двери кинозала с детьми в надежде спастись от дыма и возгорания до прихода спасателей.
В тоже время, специалисты пожарной лаборатории МЧС, которые провели экспертизу пожара в ТЦ, объявили о предварительных результатах экспертизы.