Словения отзывает посла в России

Словения решила отозвать своего посла в Российской Федерации для консультаций. Причиной такого решения стало отравление в Великобритании Сергея Скрипаля.

В четверг, 29 марта, правительство Словении приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Миро Церар.

"В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций", - написал премьер-министр.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala nasega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 марта 2018 г.

Ранее Мальта и Болгария отозвали своих послов в России для консультаций.

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