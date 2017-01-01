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Словения отзывает посла в России

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Словения решила отозвать своего посла в Российской Федерации для консультаций. Причиной такого решения стало отравление в Великобритании Сергея Скрипаля.
Премьер-министр Словении Миро Церар
Премьер-министр Словении Миро Церар

В четверг, 29 марта, правительство Словении приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Миро Церар.

"В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций", - написал премьер-министр.

Ранее Мальта и Болгария отозвали своих послов в России для консультаций.

 

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Теги: Россия, Дипломатия, посол, Словения, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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