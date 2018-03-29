В России учительницу заподозрили в связи со школьницей

Секс-скандал разгорелся после того, как анонимы прислали маме девочки откровенный скриншот.

В Новгородской области РФ в одной из школ разгорелся секс-скандал. Его участницами стали завуч школы и преподаватель биологии Ирина Сергеевна (фамилия не сообщается) и ученица 10 класса, 17-летняя Лера. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

Читай также: В Киеве задержан австриец, разыскиваемый за растление малолетних

Подозревать, что между педагогом и ученицей “что-то пошло не так“, одноклассники Леры начали уже давно. Девушка - любимчик учительницы, оценки по биологии бывали неоправданно завышенными.

Обе участницы скандала отрицают связь t.me/breakingmash

В соцсетях у обеих постоянно появляются совместные фотографии, признания в любви и т.д. Как сообщает канал, раньше это “со скрипом, но прокатывало“.

Признания учительницы в Instagram не выглядят педагогично t.me/breakingmash

Читай также: В Киеве по подозрению в растлении детей задержали школьного учителя

Недавно анонимный отправитель прислал маме Леры откровенные скриншоты якобы из закрытого Instagram-аккаунта Ирины Сергеевны, на которых учительница целуется с полуголой Лерой.

Обе утверждают, что это фотошоп. Так, Лера утверждает, что грудь на фотографии не ее размера, а учительница – что у нее нет такого белья.

Вот такой скрин получила мама Леры от анонимных "доброжелателей" t.me/breakingmash

Делом заинтересовался Следственный комитет РФ, начата доследственная проверка. В ведомстве СК сложившуюся ситуацию комментируют так:

Читай также: В России дочь директора школы прочитала матерный стих прямо на уроке

“Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела“.

4 марта сообщалось, что учительница из Петербурга совратила 15-летнего мальчика из богатой семьи.