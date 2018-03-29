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В России учительницу заподозрили в связи со школьницей

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Секс-скандал разгорелся после того, как анонимы прислали маме девочки откровенный скриншот.

В Новгородской области РФ в одной из школ разгорелся секс-скандал. Его участницами стали завуч школы и преподаватель биологии Ирина Сергеевна (фамилия не сообщается) и ученица 10 класса, 17-летняя Лера. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

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Подозревать, что между педагогом и ученицей “что-то пошло не так“, одноклассники Леры начали уже давно. Девушка  - любимчик учительницы, оценки по биологии бывали неоправданно завышенными.

 

Обе участницы скандала отрицают связь
Обе участницы скандала отрицают связь
t.me/breakingmash

 

В соцсетях у обеих постоянно появляются совместные фотографии, признания в любви и т.д. Как сообщает канал, раньше это “со скрипом, но прокатывало“.

 

Признания учительницы в Instagram не выглядят педагогично
Признания учительницы в Instagram не выглядят педагогично
t.me/breakingmash

 

 

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Недавно анонимный отправитель прислал маме Леры откровенные скриншоты якобы из закрытого Instagram-аккаунта Ирины Сергеевны, на которых учительница целуется с полуголой Лерой.

Обе утверждают, что это фотошоп. Так, Лера утверждает, что грудь на фотографии не ее размера, а учительница – что у нее нет такого белья.

 

 

Вот такой скрин получила мама Леры от анонимных
Вот такой скрин получила мама Леры от анонимных "доброжелателей"
t.me/breakingmash

 

Делом заинтересовался Следственный комитет РФ, начата доследственная проверка. В ведомстве СК сложившуюся ситуацию комментируют так:

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“Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела“.

4 марта сообщалось, что учительница из Петербурга совратила 15-летнего мальчика из богатой семьи. 

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Теги: Россия, скандал, растление несовершеннолетних, школа
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Комментариев (2)
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atomov    29.03.2018, 16:30
Оценка:  0
atomov
и какое тут общественно опасное деяние или хоть один пострадавший? люди не е...те мозг другим людям, кто как хочет так и д..чит
Бугор19    29.03.2018, 16:23
Оценка:  0
Бугор19
норм, правда учительница страшная
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