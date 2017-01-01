Во Франции задержали подозреваемого в попытке наезда на военных

Во французском Гренобле на рынке задержан мужчина, который на автомобиле совершил попытку наезда на группу военнослужащих. Сейчас правоохранители проводят проверку подозреваемого, сообщила полиция страны.

Во Франции полиция задержала мужчину в Гренобле по подозрению в попытке наезда на группу военных на юго-востоке страны. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает пресс-служба французской полиции в Twitter.

"В Гренобле на рынке задержан мужчина. Продолжается проверка", - говорится в сообщении в микроблоге.

Отмечено, что перед попыткой наезда водитель что-то прокричал на арабском языке. Также есть информация, что в машине находилась женщина.

Перед этим стало известно, на юге Франции в муниципалитете Варс-Альер-э-Риссе автомобиль совершил попытку наезда на военных.

Ранее сообщалось, что в Берлине полиция задержала мужчину, который пытался совершить нападение на канцлера Германии Ангелу Меркель. Перед этим неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение в резиденции посла Ирана в Вене.

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