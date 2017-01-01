В США упал и загорелся воздушный шар с туристами

Авария произошла после того, как покрытие шара проткнула ветка дерева. На борту воздушного шара находились 13 человек.

В пустыне американского штата Аризона упал и загорелся воздушный шар с людьми. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Отмечается, что когда летательный аппарат вспыхнул, туристы попытались самостоятельно потушить пожар, однако огонь быстро испепелил шар.

По предварительным данным, авария произошла после того, как покрытие шара проткнула ветка дерева.



На борту летательного аппарата находились 13 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в январе в египетском городе Луксор упал воздушный шар с туристами.