МИД РФ обвинил Британию в нарушении международных договоров

Лондон открыто нарушает международно-правовые нормы не предоставляя российским дипломатам консульский доступ к отравленному в Солсбери экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери, считают в МИД РФ.

Великобритания открыто нарушает международные нормы, не давая российским дипломатам консульский доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленных в Солсбери. Об этом заявила в четверг, 29 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

"Мы становимся свидетелями очевидного воспрепятствования доступа российских представителей к пострадавшим российским гражданам. Таким образом, Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международно-правовые нормы и, в частности, двустороннюю Консульскую конвенцию 1968 года. Статья 36 этого документа содержит положение о том, что консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, всяческое содействие, включая необходимость принятия мер по предоставлению ему правовой помощи", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании возможного отравления российских граждан, а также с просьбами предоставить информацию об их состоянии и обстоятельствах самого события.

"Соответствующие ноты по линии посольства РФ в Лондоне были направлены 6, 13, 14 и 22 марта. К сожалению, в ответ на законные требования российской стороны и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона отмалчивается или направляет безграмотные ответы", - подчеркнула дипломат.