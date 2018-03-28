Трамп выдвинул личного врача на пост министра

Ранее этот доктор предупредил Трампа, что он находится на грани ожирения. При этом врач отметил, что у Трампа "превосходное здоровье".

Президент США Дональд Трамп в среду, 28 марта, сместил с поста министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина и предложил назначить на его место своего личного врача - адмирала ВМС США в отставке Ронни Джексона, сообщает CNN.

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из Минобороны. Я благодарен доктору Дэвиду Шулкину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам", - отметил Трамп у себя Twitter.

Кандидатуру 50-летнего Джексона, который работает врачом в Белом доме с времен администрации Джорджа Буша-младшего, должен будет еще утвердить Сенат.

Ранее Ронни Джексон проводил рутинный медицинский осмотр президента Трампа и предупредил главу державы, что тому следовало бы похудеть, поскольку он находится на грани ожирения. При этом доктор отметил, что у Трампа "превосходное здоровье" - несмотря на любовь к фаст-фуду и отсутствие физических упражнений.

Ранее Трамп сменил советника по нацбезопасности.

Как сообщалось, Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой.

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