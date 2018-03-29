Пожар в Кемерово: украинский пранкер Вольнов ответил Кадырову

Вольнов не боится "кадыровской" охоты и уверен, что РФ не в состоянии ему что либо сделать.

Вольнов заявил, что "вертел на оси" открытое против него дело prankotadot.com

Украинский пранкер Евгений Вольнов посоветовал главе Чечни Рамзану Кадырову подыскать хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.

Об этом он заявил в интервью изданию Обозреватель.

Вольнов таким образом ответил на вопрос, не опасается ли он “кадыровской“ охоты. “Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?“, - добавил он.

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Ранее министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что если Кадыров поставит задачу найти Вольнова, то он ее выполнит.

Кадыров, как известно, призвал наказать пранкера за звонки касательно пожара в ТЦ Зимняя вишня.

“Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим“, - написал в Twitter глава Чечни, намекая на пранкера из Украины.

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Вольнов также прокомментировал открытое на него уголовное дело и подачу в международный розыск.

“Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси“, - заявил он.

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Также СМИ отметили, что до 26 марта количество новых просмотров на канале пранкера не превышало 170 тысяч. Однако 26 марта (когда он опубликовал видео о Кемерово) их число увеличилось до полутора миллионов, а 28 марта — приблизилось к двум. По некоторым данным, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после пожара в Кемерове могла вырасти более чем в десять раз — с 663 долларов до восьми тысяч.

Напомним, 27 марта российские СМИ сообщили о том, что информация о 300 погибших в кемеровском пожаре является фейком, запущенным укринским пранкером Евгением Вольновым. 28 марта Басманный суд Москвы объявил Вольнова в международный розыск.

Позднее, Следственный комитет России обвинил Вольнова в распространении ложной информации о количестве погибших и, что тем самым он вызвал панику у населения.