Пожар в Кемерово: украинский пранкер Вольнов ответил Кадырову
Украинский пранкер Евгений Вольнов посоветовал главе Чечни Рамзану Кадырову подыскать хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.
Об этом он заявил в интервью изданию Обозреватель.
Вольнов таким образом ответил на вопрос, не опасается ли он “кадыровской“ охоты. “Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?“, - добавил он.
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Ранее министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что если Кадыров поставит задачу найти Вольнова, то он ее выполнит.
Кадыров, как известно, призвал наказать пранкера за звонки касательно пожара в ТЦ Зимняя вишня.
“Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим“, - написал в Twitter глава Чечни, намекая на пранкера из Украины.
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Вольнов также прокомментировал открытое на него уголовное дело и подачу в международный розыск.
“Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси“, - заявил он.
Также СМИ отметили, что до 26 марта количество новых просмотров на канале пранкера не превышало 170 тысяч. Однако 26 марта (когда он опубликовал видео о Кемерово) их число увеличилось до полутора миллионов, а 28 марта — приблизилось к двум. По некоторым данным, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после пожара в Кемерове могла вырасти более чем в десять раз — с 663 долларов до восьми тысяч.
хорошо вольнова попиарили, ставлю классhttps://t.co/YGRE5gEqIs pic.twitter.com/nWyBa4FEEh— Nariman Namazov (@abunyasha) 29 марта 2018 г.
Напомним, 27 марта российские СМИ сообщили о том, что информация о 300 погибших в кемеровском пожаре является фейком, запущенным укринским пранкером Евгением Вольновым. 28 марта Басманный суд Москвы объявил Вольнова в международный розыск.
Позднее, Следственный комитет России обвинил Вольнова в распространении ложной информации о количестве погибших и, что тем самым он вызвал панику у населения.