МИД РФ сравнил украинских пограничников с пиратами

Россия рассматривает задержание российского судна как попытку отомстить жителям аннексированного Крыма за их выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года.

РФ требует от Украины немедленно освободить членов экипажа задержанного в Азовском море российского рыболовного судна Норд и вернуть корабль законному владельцу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 29 марта, сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

В частности, в российском МИДе считают задержание 25 марта украинскими пограничниками рыболовецкого судна Норд с 10 членами экипажа “очередной провокационной выходкой украинской власти в отношении граждан РФ“.

“В отношении экипажа судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства“, - заверила Захарова.

По ее словам, в Москве рассматривают акцию Киева “как попытку отомстить жителям Крыма за их выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года“.

“Требуем немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна Норд законному владельцу“, - призвала представитель МИД РФ,сравнив действия украинцев с сомалийскими пиратами.

#Захарова: Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан Российской Федерации. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 29 марта 2018 г.

Напомним, 26 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России, на борту которого находится экипаж из 10 человек. Вскоре ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников ГПСУ, которые задержали крымский сейнер Норд в Азовском море.