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МИД РФ сравнил украинских пограничников с пиратами

Комментариев: 3
Россия рассматривает задержание российского судна как попытку отомстить жителям аннексированного Крыма за их выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года.
Задержанное украинскими пограничниками судно Норд
Задержанное украинскими пограничниками судно Норд
dpsu.gov.ua

РФ требует от Украины немедленно освободить членов экипажа задержанного в Азовском море российского рыболовного судна Норд и вернуть корабль законному владельцу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 29 марта, сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

В частности, в российском МИДе считают задержание 25 марта украинскими пограничниками рыболовецкого судна Норд с 10 членами экипажа “очередной провокационной выходкой украинской власти в отношении граждан РФ“.

“В отношении экипажа судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства“, - заверила Захарова.

По ее словам, в Москве рассматривают акцию Киева “как попытку отомстить жителям Крыма за их выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года“.

“Требуем немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна Норд законному владельцу“, - призвала представитель МИД РФ,сравнив действия украинцев с сомалийскими пиратами.

Напомним, 26 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России, на борту которого находится экипаж из 10 человек. Вскоре ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников ГПСУ, которые задержали крымский сейнер Норд в Азовском море.

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Теги: Россия, судно, корабль, МИД РФ, Азовское море, экипаж, задержание, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Sinobi-life    29.03.2018, 18:05
Оценка:  0
Sinobi-life
Ну если МудФП так считает,то это конечно веско,только нам и всему миру по-цимбалам,что они считают!!!
Woodbrother    29.03.2018, 17:11
Оценка:  +1
Woodbrother
Законный владелец данного корабля - Украина. Референдум , проведенный российскими оккупантами, о признании воровства честным мероприятием никто в мире не одобрил.
Валентин_64    29.03.2018, 17:00
Оценка:  +3
Валентин_64
Истерикой в конюшне удовлетворен!
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