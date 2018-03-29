В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

Возгорание произошло в моторном отсеке. микроавтобуса. В салоне находилось одиннадцать детей и двое взрослых - сопровождающий и водитель.

В четверг, 29 марта, в Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. Об этом сообщает РИА Новости.

В микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.

"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", - отметили в МЧС.

Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.

Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.

Напомним, 25 марта во время пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 69 человек. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.

Позже в РФ загорелся автобус с журналистами, ехавшими проверять безопасность ТЦ.

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