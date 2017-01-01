У парламента Сербии мужчина угрожал взорвать себя гранатой

После часа переговоров мужчина сдался полиции.

Неизвестный человек угрожал взорвать себя возле здания сербского парламента в Белграде. Об этом сообщает Blic.

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63-летний мужчина приехал к парламенту на своем автомобиле около часа дня, машина была сильно повреждена. Человек угрожал совершить самоубийство, взорвав себя.

На место инцидента прибыли полиция, скорая помощь и спасатели, а также специальные полицейские силы для нейтрализации взрывных устройств.

После часа переговоров мужчина сдался. Его доставили в нейропсихиатрическую больницу.

По неофициальной информации СМИ, пытавшийся покончить с собой человек - бывший военнослужащий сербской армии, он имел при себе пистолет и ручную гранату.

Здание парламента эвакуировали. С помощью металлоискателя осмотрели все припаркованные поблизости автомобили. На месте остаются значительные силы полиции.

Напомним, 22 марта в Нидерландах в зале парламента в Гааге пытался повеситься мужчина. Ранее, 9 марта, в молдавской столице Кишиневе 30-летний пьяный мужчина бросил коктейль Молотова в окно здания парламента.