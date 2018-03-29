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В РФ раскритиковали намерения Украины усилить правила въезда для россиян

Комментариев: 5
Киев уже не знает, что бы еще сделать, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи и дружеские контакты, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД России Мария Захарова
Представитель МИД России Мария Захарова

Власти РФ считают намерения Украины усилить миграционные правила для россиян возведением искусственных барьеров между странами и народами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 29 марта, сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

"Стало известно о намерениях украинской стороны в очередной раз усилить миграционные правила для иностранцев, в первую очередь, для российских граждан. Речь идет о введении механизма проверки оснований для въезда с использованием предварительного уведомления онлайн", - говорится в сообщении.

В российском МИДе расценивают эту инициативу Киева "как еще один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами и народами".

"Киев уже не знает, что бы еще сделать, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи и дружеские контакты", - заявила Захарова.

Ранее в МИД Украины предложили разорвать договор о дружбе с Россией.

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Теги: Россия, Украина-Россия, МИД РФ, правила, россияне, миграция, въезд и выезд из Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Sheva_46    29.03.2018, 18:06
Оценка:  0
Sheva_46
Когда же вы перестанете лезть в Украину со своими дебильными советами и "дружбой"?!
Ехидный    29.03.2018, 18:02
Оценка:  0
Ехидный
Типа пуйло с Манькой налаживают с нами контакты? Интересно!
Sinobi-life    29.03.2018, 18:00
Оценка:  +1
Sinobi-life
А Украине и украинцам как-то по-барабану,что оккупант чем-то недоволен!!!
Валентин_64    29.03.2018, 17:16
Оценка:  +3
Валентин_64
Уж очень хочет Маша в гости Хунте съездить, с бандеровцами по душам поговорить, дружески законтактировать так сказать...)
Woodbrother    29.03.2018, 17:14
Оценка:  +3
Woodbrother
Дружеские контакты - это машка сильно задвинула. Пропала дружбюа после 2014 года , причем пропала навсегда .
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