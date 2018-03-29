В РФ раскритиковали намерения Украины усилить правила въезда для россиян

Киев уже не знает, что бы еще сделать, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи и дружеские контакты, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти РФ считают намерения Украины усилить миграционные правила для россиян возведением искусственных барьеров между странами и народами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 29 марта, сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

"Стало известно о намерениях украинской стороны в очередной раз усилить миграционные правила для иностранцев, в первую очередь, для российских граждан. Речь идет о введении механизма проверки оснований для въезда с использованием предварительного уведомления онлайн", - говорится в сообщении.

В российском МИДе расценивают эту инициативу Киева "как еще один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами и народами".

"Киев уже не знает, что бы еще сделать, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи и дружеские контакты", - заявила Захарова.

Ранее в МИД Украины предложили разорвать договор о дружбе с Россией.

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