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Фермер перепутал маленького медведя со щенком

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Настоящий сюрприз ожидал китайского фермера, который приютил заброшенное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем - семье объяснили соседи.

Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком. Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях, сообщает ТСН.

Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.

Ранее в зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку белого медвежонка.

 

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Теги: курьезы, собака, Китай, медведи, медведь, щенки, Щенок, фермер
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Источник: korrespondent.net

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