Фермер перепутал маленького медведя со щенком
Настоящий сюрприз ожидал китайского фермера, который приютил заброшенное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем - семье объяснили соседи.
Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком. Малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях, сообщает ТСН.
Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем, семье объяснили соседи.
Ранее в зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку белого медвежонка.
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