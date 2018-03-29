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Деятельностью Путина довольны более 80% россиян – опрос

Комментариев: 5
Большинство россиян уверены в том, что дела в стране идут в верном направлении. Сейчас так думают 63% против 58% в начале месяца и 54% в феврале.
Большинство россиян довольны своим президентом
Большинство россиян довольны своим президентом

За месяц рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос на 5%. Его деятельность на посту президента РФ одобряет 81% россиян, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Левада-Центра.

Не одобряют работу Путина на посту главы государства 18% (в феврале было 22%).

В то же время, деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра довольны 44% россиян (рост с 39% по данным за 7-12 марта), недовольны - 55% (ранее - 59%).

Работу правительства РФ одобряют 50% респондентов (45% в начале марта), не одобряют работу Кабмина 49% (ранее - 54%).

Деятельностью Госдумы РФ удовлетворены 44% россиян, 55% - не одобряют работу палаты.

Уверенность россиян в том, что дела в стране идут в верном направлении крепнет - сейчас так думают 63% против 58% в начале месяца и 54% в феврале. В том, что страна движется по неверному пути, убеждены 23% респондентов.

Опрос проведен 23-27 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства. 

После обработки 99% протоколов Путин лидировал с 76,65% голосов избирателей.

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Теги: Россия, рейтинг, Путин, россияне, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Alexandr    29.03.2018, 17:48
Оценка:  0
Alexandr
Московия. "Там живут несчастные люди-дикари, на лицо, обычные, ватные внутри".
Churxancik    29.03.2018, 17:43
Оценка:  0
Churxancik
А сколько у нас поддерживают президента?
Woodbrother    29.03.2018, 17:16
Оценка:  +1
Woodbrother
Как то мелко, для вождя такого типа. Рейтинг должен быть не ниже 147 % .
РухНС    29.03.2018, 17:13
Оценка:  +3
РухНС
вегной догогой идут товагищи...
Sinobi-life    29.03.2018, 18:02
Оценка:  0
Sinobi-life
Сев.Корея2.
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