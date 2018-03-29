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В РФ мессенджерам дали 10 дней на выдачу ключей шифрования

Комментариев: 3
Федеральная служба безопасности России потребовала от компаний, которые являются владельцами мессенджеров, предоставить ключи для дешифровки переписок.
От мессенджеров ждут ключи шифрования
От мессенджеров ждут ключи шифрования
gettyimages.co.uk

Федеральная служба безопасности Росси потребовала от организаторов распространения информации (мессенджерам) в десятидневный срок предоставить ключи шифрования. Это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Прайм.

Документом, в частности, вносятся изменения в пункт приказа, который раньше звучал так: "Организатор распространения информации в сети интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения".

Новым приказом добавляется следующее: "В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".

Напомним, Федеральная служба безопасности Росси потребовала от компаний Viber и Telegram предоставить ключи для дешифровки переписок. 

В то же время основатель Telegram Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи шифрования.

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Теги: Россия, ФСБ, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Sinobi-life    29.03.2018, 17:58
Оценка:  0
Sinobi-life
Сев.Корея2.
Dexidrine    29.03.2018, 17:34
Оценка:  +1
Dexidrine
Объясните кто-нибудь дебилам принцип ассиметричного шифрования. Ну нету у разработчиков этих ключей, нет. Они генерируются сами на телефоне.
Woodbrother    29.03.2018, 17:31
Оценка:  +1
Woodbrother
Как то мелко звучит запрос. Надо было сразу требовать права собственности на данные ресурсы.
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