В РФ мессенджерам дали 10 дней на выдачу ключей шифрования

Федеральная служба безопасности России потребовала от компаний, которые являются владельцами мессенджеров, предоставить ключи для дешифровки переписок.

Федеральная служба безопасности Росси потребовала от организаторов распространения информации (мессенджерам) в десятидневный срок предоставить ключи шифрования. Это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Прайм.

Документом, в частности, вносятся изменения в пункт приказа, который раньше звучал так: "Организатор распространения информации в сети интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения".

Новым приказом добавляется следующее: "В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".

Напомним, Федеральная служба безопасности Росси потребовала от компаний Viber и Telegram предоставить ключи для дешифровки переписок.

В то же время основатель Telegram Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet