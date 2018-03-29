В Эстонии пожарных уволили из-за незнания государственного языка

Русскоязычный пожарный на языковых курсах заявил, что ему не нужен эстонский язык, поскольку в уезде живет очень мало эстонцев. Учительница обиделась и пожаловалась Министерству образования, рассказал один из уволенных спасателей.

В Эстонии в преимущественно русскоязычном уезде Ида-Вирумаа уволили 12 спасателей из-за недостаточного владения ими эстонским языком. Об этом сообщает ERR.ee.

Это решение в руководстве департамента объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года.

Отмечено, что один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти четверть века. По его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.

"Один из учеников-пожарных встал и сказал, что нам не нужен эстонский язык. Здесь живет очень мало эстонцев, и он практически нам не нужен. Учительница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Минобразования, пожалуй, пришел приказ применить какие-то меры", - пояснил Афанасьев.

Руководство Идаского спасательного центра подтвердило, что причиной увольнения есть незнание государственного языка.

"Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком", - сказал руководитель центра Айларов Хольцман.

По его словам, с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы и за восемь лет потратил на это чуть больше 70 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в школах отменили изучение русского языка. В то же время статус государственного для русского языка одобряет 15% украинцев, свидетельствует недавний соцопрос.

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