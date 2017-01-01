Большинство украинцев в Польше не работают на задекларированной работе

Из выданных польскими работодателями около 240 тысяч заявлений о намерении нанять иностранцев реально работать начали только треть из них - 74 тысячи человек, сообщили в правительстве Польши.

Более 70% граждан Украины, которые получали разрешение на работу в соседней Польше, работают или в другой стране Евросоюза, или на другой незадекларированной работе. Об этом свидетельствуют данные реестра занятости иностранцев правительства страны, сообщает в четверг, 29 марта, газета Rzeczpospolita.

Отмечено, что с 1 января 2018 года польские работодатели выдали около 240 тысяч заявлений о намерении нанять иностранцев. Больше всего этих разрешений выдали для украинцев и лишь небольшую часть - для белорусов. Однако реально работать начали только треть из них - 74 тысячи человек.

"Это свидетельствует об использовании заявлений и разрешений на работу только для получения визы для иностранца с целью пересечения границы и входа на территорию Польши и, соответственно, в Шенгенскую зону", - объясняют в Верховной контрольной палате Польши.

По информации издания, мошенничество с визами - это проблема, с которой Польша борется с 2012 года, когда было введено упрощенную процедуру найма работников с Востока.

Ранее сообщалось, что каждый десятый украинский заробитчанин в Польше хотел бы остаться в этой стране навсегда. Перед этим также стало известно, что за пять лет расходы украинцев в Польше удвоились.

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