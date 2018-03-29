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Захарова рассказала о будущем выдворенных дипломатов РФ

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Все российские дипломаты, которые были высланы в последние дни из разных стран, получат новые назначения. В МИД заявили, что высоко ценят их опыт.
Мария Захарова рассказала, что ждет высланных дипломатов
Мария Захарова рассказала, что ждет высланных дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 29 марта, заявила, что все российские дипломаты, высылаемые в связи с реакцией на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, продолжат свои карьеры, сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что их знания и опыт чрезвычайно востребованы.

"Что касается дальнейшей их судьбы, я могу сказать, что все сотрудники российских загранучреждений, работа которых была безосновательно прекращена по инициативе принимающих государств, в соответствии с действующим российским законодательством, они, безусловно, получат соответствующие назначения, и все возвращающиеся российские дипломаты продолжат карьеру, и их профессиональные знания и опыт чрезвычайно востребованы", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Как сообщалось, по делу Скрипаля Британию уже поддержали 28 стран. На данный момент число выдворенных российских дипломатов перевалило за 150.

 

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Теги: Россия, Дипломатия, МИД РФ, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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