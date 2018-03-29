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Состояние здоровья Юлии Скрипаль улучшилось

Комментариев: 1
Дочь российского экс-шпиона больше не находится в критическом состоянии. Она пошла на поправку и ее состояние быстро улучшается.
Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку
news.sky.com

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем была отравлена нервно-паралитическим веществом, пошла на поправку. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Медуза со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое. Она быстро поправляется, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

В то же время Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее разработчик яда Новичок заявлял, что Скрипаль и его дочь практически погибли.

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Теги: Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    29.03.2018, 19:10
Оценка:  -1
providets333
Схожа ситуація описана у 6-му сезоні серіалу "Батьківщина" (США).
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