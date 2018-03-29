Состояние здоровья Юлии Скрипаль улучшилось

Дочь российского экс-шпиона больше не находится в критическом состоянии. Она пошла на поправку и ее состояние быстро улучшается.

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем была отравлена нервно-паралитическим веществом, пошла на поправку. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Медуза со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое. Она быстро поправляется, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

В то же время Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее разработчик яда Новичок заявлял, что Скрипаль и его дочь практически погибли.

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