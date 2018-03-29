В Малайзии коррупционер получил 197 лет тюрьмы и 79 ударов палками

Капрал проходил службу в учебном центре особого назначения. Мужчина занимался изготовлением поддельных командировочных удостоверений и проездных документов.

В Малайзии военнослужащий получил 197 лет тюрьмы за присвоение 11,9 тысяч долларов государственных средств. Кроме того преступника накажут 79 ударами палками.

По информации правоохранителей, капрал Муса Дави проходил службу в учебном центре особого назначения в штате Малакка. В ходе расследования удалось установить, что мужчина занимался изготовлением поддельных командировочных удостоверений и проездных документов.

В результате противоправной деятельности всего за несколько месяцев он перевел на свой счет вышеуказанную сумму. Военнослужащий полностью признал свою вину.

Ранее в Анголе сына экс-президента обвинили в мошенничестве на 500 млн долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet