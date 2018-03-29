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Саркози будут судить по обвинению в коррупции

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Следственный судья подписал документ, которым направляет дело экс-главы государства в уголовный суд Парижа. Ранее Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году.
Николя Саркози
Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении положением. Как сообщает Le Monde, Саркози подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции.

Указано, что он в обмен пообещал помочь добиться назначения на высокий пост в Монако. В суд вызваны адвокат и друг политика Тьерри Эрцог и бывший высокопоставленный судья Жильбер Азибер.

Ранее Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в Министерстве внутренних дел Франции, которое в то время возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

 

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Теги: президент, Саркози, коррупция, суд, Франция, Николя Саркози
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Источник: korrespondent.net

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