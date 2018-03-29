Саркози будут судить по обвинению в коррупции

Следственный судья подписал документ, которым направляет дело экс-главы государства в уголовный суд Парижа. Ранее Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году.

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении положением. Как сообщает Le Monde, Саркози подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции.

Указано, что он в обмен пообещал помочь добиться назначения на высокий пост в Монако. В суд вызваны адвокат и друг политика Тьерри Эрцог и бывший высокопоставленный судья Жильбер Азибер.

Ранее Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в Министерстве внутренних дел Франции, которое в то время возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet