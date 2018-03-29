Песков заявил о "вбросах" из Украины и объяснил отказ Путина выйти к митингующим

Песков заявил, что "вбросы" о 300-500 погибших в кемеровском торговом центре шли "в основном" из Украины и Турции.

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Во время поездки в Кемерово президент РФ Владимир Путин не вышел к многотысячной толпе, поскольку “с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно“. Так объяснил поведение своего шефа представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов Высшей школы экономики.

По словам Пескова, в Кемерово тогда собралось несколько тысяч человек, которые скандировали. Кричали, и нормально поговорить не было возможности.

“А Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма. В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании - это кощунство, это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей“, - цитирует пресс-секретарь русская служба Би-би-си.

Песков также прокомментировал заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который заявил, что это “бузотерили“ оппозиционеры.

“Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли“, - заявил Песков.

Отвечать на вопрос об отставке Тулеева Песков не стал, сказав, что все видно по диалогу, опубликованному на сайте Кремля.

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Как сообщалось ранее, Путин в Кемерово встретился с группой избранных граждан, которых СМИ назвали некой “инициативной группой“.

“Мы узнали потом, что из живой толпы организовалась инициативная группа - несколько человек, которые решили сами проверить морги и посчитать, сколько там было трупов… Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло“, - пояснил Песков.

По словам спикера Кремля, “вбросы“ о 300-500 погибших шли “в основном“ из Украины и Турции. А почему именно из этих, добавил он, это уже “другой вопрос“.

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Напомним, пожар в ТЦ Зимняя вишня возник 25 марта. Он унес жизни 64 человек. 28 марта в России был объявлен траур по погибшим.

Путин приезжал в Кемерово рано утром 27 марта, когда там проходил многотысячный митинг родственников погибших и горожан. Он проехал по перекрытым улицам, в одиночестве возложил цветы к мемориалу у места гибели людей, потом провел встречу с чиновниками и небольшой “инициативной группой“ родственников погибших.

Российский Следственный комитет заочно арестовал украинского блогера Евгения Вольнова, который распространял слухи о сотнях погибших в Кемерово. В ГПУ заявили, что Украина Вольнова выдавать не будет.