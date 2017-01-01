Пожар в Кемерово: в РФ ищут виновных в распространении ложной информации

В распространении недостоверной информации о кемеровской трагедии обвиняют Украину и Турцию. Инициаторами называют спецслужбы США.

В России ищут виновных в распространении недостоверной информации о кемеровской трагедии

Недостоверная информация о пожаре, который произошел в российском городе Кемерово, в основном шла из Украины и Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на ток-шоу В точку на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, пишет Интерфакс в четверг, 29 марта.

По его словам, недостоверную информацию сознательно вбрасывали "доброжелатели".

"Естественно, в эмоциональной среде быстро распространились слухи о том, что погибших гораздо больше, чем цифры, которые были озвучены", - добавил Песков.

В то же время, как сообщает Regnum, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициаторами распространения недостоверной информации спецслужбы США.

"Мы видели, что через Украину вбрасывались эти все сообщения, знаем, что на территории Украины во всех силовых структурах работают представители ЦРУ, госдепа. Можно говорить о том, что это все инициировано было со стороны спецслужб США, либо инициаторами выступили представители украинских властей", - заявил Володин.

Он добавил, что это "недружественные шаги" и попытка создать напряженность, "реализовать технологии цветных революций".

Также он выступил против обсуждения отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева до того, как следствие сделает выводы об ответственности должностных лиц.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова. По данным российских следователей, он якобы публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Позже пранкера объявили в международный розыск.

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