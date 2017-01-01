Во Франции будут судить вегана, обрадовавшегося гибели мясника

Полиция региона заметила сообщение, связанное с убийством мясника в супермаркете Super U в городе Треб во время нападения террориста.

Французский активист веганского движения предстанет перед судом из-за высказываний о том, что погибший недавно во время теракта в супермаркете мясник заслуживал такой участи. Как сообщает AFP, дело будет слушаться по антитеррористическим законам Франции в городе Сен-Годен на юго-западе страны.

Полиция региона заметила сообщение, связанное с убийством мясника в супермаркете Super U в городе Треб во время нападения террориста.

"Итак, вы потрясены тем, что убийцу убили террористы. А я нет, у меня нулевое сострадание к нему, в этом есть справедливость", - написал веган и активист по защите прав животных.

Это сообщение вызвало критику и жалобы, и автор позже удалил его, но прокуроры решили в любом случае предъявить обвинения в одобрении терроризма.

Подобное обвинение может быть предъявлено любому, кто подозревается в одобрении терроризма, или положительно его комментирует. Такие действия в Интернете могут караться тюремным заключением до 7 лет и штрафом в размере до 100 тысяч евро.

Ранее был арестован левый французский политик Стефан Пуссье за сообщения в Twitter, в которых он радовался гибели полицейского, обменявшего себя на заложников в супермаркете города Треб.

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