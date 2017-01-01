Скандальная Cambridge Analytica работала в Украине - СМИ

Ее материнская компания SCL Elections выполняла различные услуги в зависимости от потребностей клиентов, однако неизвестно, когда и при каких обстоятельствах она работала в Украине, сообщает издание Quartz.

Британская компания Cambridge Analytica, с которой связан скандал вокруг утечки данных из Facebook, работала и на территории Украины. В частности, ее материнская компания SCL Elections привлекалась минимум к 100 избирательным кампаниям в более чем 30 странах мира, сообщает Quartz.

Согласно отчету за 2013 год, SCL Elections работала в 32 странах в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

Среди стран ее деятельности - также Украина, Латвия, Литва, Румыния, Италия, Молдова и Албания. Отмечено, что компания выполняла различные услуги в зависимости от потребностей клиентов. При этом издание не уточняет, когда и при каких обстоятельствах SCL Elections работала в Украине.

Однако известно, что, например, в Кении SCL провела опрос 47 тысяч человек, чтобы дать советы партии по ребредингу, в Колумбии перед выборами в Боготе 2011 года компания отказывала клиента от рекламы своей личной честности и надежности. В свою очередь в Сент-Китс и Невисе в конце 2000-х годов SCL помогла отложить выборы - и ее клиент остался у власти.

По данным издания, обычно клиенты платили от 200 тысяч до двух миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает, какую именно работу Cambridge Analytica выполняла по заказу предвыборного штаба Дональда Трампа. Позже СМИ сообщили о возможной связи этой компании с Brexit.

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