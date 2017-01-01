В Британии полиция оцепила детскую площадку у дома Скрипаля
В Британии полиция оцепила детскую игровую площадку возле дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в котором предположительно на него было совершено покушение. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает Reuters.
В полиции Лондона отметили, что сделано это по соображениям безопасности.
"Я хотел бы заверить жителей, что мы установили оцепление вокруг сквера, и офицеры в качестве меры предосторожности исследуют его", - сказал заместитель помощника комиссара Дин Хейдон.
Ранее специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери.
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.
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