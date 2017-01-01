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В Британии полиция оцепила детскую площадку у дома Скрипаля

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Британские полицейские оцепили детскую площадку у дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Риск для здоровья граждан на низком уровне.
Полицейские оцепили детскую площадку у дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля
Полицейские оцепили детскую площадку у дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля

В Британии полиция оцепила детскую игровую площадку возле дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в котором предположительно на него было совершено покушение. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает Reuters.

В полиции Лондона отметили, что сделано это по соображениям безопасности.

"Я хотел бы заверить жителей, что мы установили оцепление вокруг сквера, и офицеры в качестве меры предосторожности исследуют его", - сказал заместитель помощника комиссара Дин Хейдон.

Ранее специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

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Теги: Британия, полиция, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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