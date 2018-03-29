В МИД РФ объявили о зеркальной высылке дипломатов

Из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля, заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров объявил о зеркальной высылке дипломатов из России

Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, пишет Настоящее время.

Отмечается, что также Россия закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.

Напомним, по делу Скрипаля Британию уже поддержали 28 стран. На данный момент число выдворенных российских дипломатов перевалило за 150.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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