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Президент Эстонии встретилась с военными медиками из Украины

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Керсти Кальюлайд в Таллинне приняла украинских женщин-военнослужащих, которые прибыли на реабилитацию в центр Минобороны Эстонии Сели.
Керсти Кальюлайд встретилась с военными медиками из Украины
Керсти Кальюлайд встретилась с военными медиками из Украины
facebook.com/KerstiKaljulaid

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне приняла украинских женщин-военнослужащих, которые прибыли на реабилитацию в центр Минобороны Эстонии Сели. Об этом в четверг, 29 марта, сообщается на странице президента в соцсети Facebook.

Отмечается, что за последние три года в Сели побывали более 80 украинцев.

"Сели принимает ветеранов войны в Украине, которая продолжается. Теперь Сели будет заботиться о пяти украинских женщинах-медиков", - говорится в сообщении.

 

 

Как сообщает Укринформ, ранее на реабилитацию в Таллинн прибыла группа украинских военнослужащих-медиков. В течение трех недель они будут проходить медицинскую реабилитацию в военном госпитале Министерства обороны Эстонской Республики Сели за счет средств эстонской стороны.

Ранее в МИД Эстонии осудили осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию Крыма и заявили, что не признают результаты выборов, проведенных на территории полуострова.

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Теги: Украина, президент, Эстония, фото, донбасс, АТО на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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