Керсти Кальюлайд в Таллинне приняла украинских женщин-военнослужащих, которые прибыли на реабилитацию в центр Минобороны Эстонии Сели.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне приняла украинских женщин-военнослужащих, которые прибыли на реабилитацию в центр Минобороны Эстонии Сели. Об этом в четверг, 29 марта, сообщается на странице президента в соцсети Facebook.

Отмечается, что за последние три года в Сели побывали более 80 украинцев.

"Сели принимает ветеранов войны в Украине, которая продолжается. Теперь Сели будет заботиться о пяти украинских женщинах-медиков", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Президент Эстонии встретилась с военными медиками из Украины

Как сообщает Укринформ, ранее на реабилитацию в Таллинн прибыла группа украинских военнослужащих-медиков. В течение трех недель они будут проходить медицинскую реабилитацию в военном госпитале Министерства обороны Эстонской Республики Сели за счет средств эстонской стороны.

Ранее в МИД Эстонии осудили осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию Крыма и заявили, что не признают результаты выборов, проведенных на территории полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet