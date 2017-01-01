РФ требует от США за два дня освободить здание генконсульства в Петербурге

Министерство иностранных дел Российской Федерации предоставило два дня на освобождение здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

МИД РФ дал США два дня на полное освобождение генконсульства в Петербурге МИД РФ

Российские власти дали два дня на полное освобождение здания генконсульства США в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте МИД РФ в четверг, 29 марта.

"Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Напомним, по делу Скрипаля Британию уже поддержали 28 стран. На данный момент число выдворенных российских дипломатов перевалило за 150.

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