Отношения РФ и США близки к холодной войне – генсек ООН

Антониу Гутерреш заявил, что его беспокоит состояние российско-американских отношений, все больше напоминающих эпоху холодной войны.

Отношения между Россией и США в настоящий момент близки к ситуации холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Associated Press

При этом, по его словам, есть несколько кардинальных отличий в ситуациях.

"В холодную войну было две супердержавы, которые полностью контролировали ситуацию. Было два игрока. Сейчас есть много других игроков, которые относительно независимы и играют важную роль в различных конфликтах сегодня", – отметил генсек ООН.





Госдеп: США хотят мирного сотрудничества с Россией Гутерреш добавил, что в эпоху холодной войны были механизмы "коммуникации и контроля во избежание эскалации и инцидентов". Однако, впоследствии они были устранены. В связи с этим генсек ООН выступил за введение подобных мер предосторожности.

Напомним, 29 марта Россия объявила об ответных мерах на высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле в связи с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Москва решила ответить зеркально и выслать 60 американских дипломатов, а также закрыть консульство США в Санкт-Петербурге.

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