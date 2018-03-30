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Отношения РФ и США близки к холодной войне – генсек ООН

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Антониу Гутерреш заявил, что его беспокоит состояние российско-американских отношений, все больше напоминающих эпоху холодной войны.
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Getty Images
 
Отношения между Россией и США в настоящий момент близки к ситуации холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Associated Press.
 
При этом, по его словам, есть несколько кардинальных отличий в ситуациях. 
 
"В холодную войну было две супердержавы, которые полностью контролировали ситуацию. Было два игрока. Сейчас есть много других игроков, которые относительно независимы и играют важную роль в различных конфликтах сегодня", – отметил генсек ООН.
 
Гутерреш добавил, что в эпоху холодной войны были механизмы "коммуникации и контроля во избежание эскалации и инцидентов". Однако, впоследствии они были устранены. В связи с этим генсек ООН выступил за введение подобных мер предосторожности.

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Напомним, 29 марта Россия объявила об ответных мерах на высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле в связи с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Москва решила ответить зеркально и выслать 60 американских дипломатов, а также закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. 

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Теги: Россия-США, холодная война, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    30.03.2018, 00:15
Оценка:  0
Ruspidor
Заткнцл бы ты свою варежку со своим клоунским оон. Сиди тихо и радуйся, что тебе ни за что платят хорошую зарплату, клоун...
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