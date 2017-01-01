Юлия Скрипаль пришла в себя и разговаривает - ВВС

По словам врачей, Юлия Скрипаль, "хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки".

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия уже не находится в критическом состоянии, она в сознании и может говорить. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на несколько источников.

"BBC узнало из отдельных источников, что госпожа Скрипаль находится в сознании и разговаривает", – говорится в сообщении.

В то же время ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.





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